Matematik öğretmenliği atama puanları 2023: Atama sayısı

Matematik Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)





Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı

Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Matematik Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 714 2.230 77 76,55150 Matematik Öğretmenliği 2021

EYLÜL 733 3136 79 78,5252 Matematik Öğretmenliği 2021

MART 1004 4156 78 78,72057 Matematik Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 498 3.142 78 78,10515 Matematik Öğretmenliği 2020

OCAK 501 2591 79 79,26013 Matematik Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 601 3302 81,00 80,89463 Matematik Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 503 3642 83,00 82,86337 Matematik Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 400 983 84,00 83,45722 Matematik Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 343 626 87,01 84,28359

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Matematik Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Matematik Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.