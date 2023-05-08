Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 17:00 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 17:00

Matematik öğretmenliği atama puanları 2023: Atama sayısı

Matematik öğretmenliği atama puanları 2023: Matematiköğretmenliği atama kontenjanları ve atama sayısı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

Matematik öğretmenliği atama puanları 2023: Atama sayısı
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

Matematik öğretmenliği atama puanları 2023: Matematik atama kontenjanları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Matematik Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Matematik Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.

Matematik Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama
Yılı		 Atama
Sayısı		 Başvuru
Sayısı
 Sözlü Sınav
Taban Puanı		 KPSS
Taban Puanı
Matematik Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 714 2.230 77 76,55150
Matematik Öğretmenliği 2021
EYLÜL		 733 3136 79 78,5252
Matematik Öğretmenliği 2021
MART		 1004 4156 78 78,72057
Matematik Öğretmenliği 2020
HAZİRAN		 498 3.142 78 78,10515
Matematik Öğretmenliği 2020
OCAK		 501 2591 79 79,26013
Matematik Öğretmenliği 2019
AĞUSTOS		 601 3302 81,00 80,89463
Matematik Öğretmenliği 2019
ŞUBAT		 503 3642 83,00 82,86337
Matematik Öğretmenliği 2018
TEMMUZ		 400 983 84,00 83,45722
Matematik Öğretmenliği 2017
TEMMUZ		 343 626 87,01 84,28359

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