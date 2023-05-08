Matematik öğretmenliği atama puanları 2023: Atama sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... Matematik öğretmenliği atama puanları 2023: Matematik atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Matematik Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Matematik Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Matematik Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Matematik Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|714
|2.230
|77
|76,55150
|Matematik Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|733
|3136
|79
|78,5252
|Matematik Öğretmenliği
|2021
MART
|1004
|4156
|78
|78,72057
|Matematik Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|498
|3.142
|78
|78,10515
|Matematik Öğretmenliği
|2020
OCAK
|501
|2591
|79
|79,26013
|Matematik Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|601
|3302
|81,00
|80,89463
|Matematik Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|503
|3642
|83,00
|82,86337
|Matematik Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|400
|983
|84,00
|83,45722
|Matematik Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|343
|626
|87,01
|84,28359
https://www.sporx.com/edebiyat-atama-puanlari-2023-edebiyat-atama-kontenjanlari-SXHBQ1018147SXQ https://www.sporx.com/ingilizce-atama-puanlari-2023-ingilizce-ogretmenligi-kontenjanlari-SXHBQ1018148SXQ https://www.sporx.com/turkce-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-turkce-kontenjanlari-SXHBQ1018150SXQ https://www.sporx.com/muzik-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-muzik-kontenjanlari-SXHBQ1018157SXQ https://www.sporx.com/fizik-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-fizik-kontenjanlari-SXHBQ1018161SXQ https://www.sporx.com/cografya-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-cografya-kontenjanlari-SXHBQ1018162SXQ https://www.sporx.com/tarih-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-tarih-kontenjanlari-meb-SXHBQ1018163SXQ
https://www.sporx.com/sosyal-bilgiler-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-meb-guncel-SXHBQ1018166SXQ https://www.sporx.com/arapca-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-arapca-atama-sayisi-SXHBQ1018184SXQ
Haber ile daha fazlasına ulaşın: