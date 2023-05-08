Tarih öğretmenliği atama puanları 2023: Tarih kontenjanları MEB

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... Tarih öğretmenliği atama puanları 2023: Tarih atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Tarih Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Tarih Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Tarih Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Tarih Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|345
|1.370
|80
|79,89934
|Tarih Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|262
|2090
|82
|81,88439
|Tarih Öğretmenliği
|2021
MART
|310
|3000
|82
|82,34841
|Tarih Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|201
|2.637
|81
|80,56881
|Tarih Öğretmenliği
|2020
OCAK
|197
|2387
|81
|81,16877
|Tarih Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|350
|3232
|81,00
|81,48067
|Tarih Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|503
|4991
|82,00
|82,49993
|Tarih Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|163
|450
|83,00
|83,14544
|Tarih Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|185
|457
|85,67
|81,19762
https://www.sporx.com/edebiyat-atama-puanlari-2023-edebiyat-atama-kontenjanlari-SXHBQ1018147SXQ https://www.sporx.com/ingilizce-atama-puanlari-2023-ingilizce-ogretmenligi-kontenjanlari-SXHBQ1018148SXQ https://www.sporx.com/turkce-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-turkce-kontenjanlari-SXHBQ1018150SXQ https://www.sporx.com/muzik-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-muzik-kontenjanlari-SXHBQ1018157SXQ https://www.sporx.com/fizik-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-fizik-kontenjanlari-SXHBQ1018161SXQ https://www.sporx.com/cografya-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-cografya-kontenjanlari-SXHBQ1018162SXQ
Haber ile daha fazlasına ulaşın: