Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 16:06 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 16:06

Tarih öğretmenliği atama puanları 2023: Tarih kontenjanları MEB

Tarih öğretmenliği atama puanları 2023: Tarih öğretmenliği atama kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

Tarih öğretmenliği atama puanları 2023: Tarih kontenjanları MEB
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

Tarih öğretmenliği atama puanları 2023: Tarih atama kontenjanları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Tarih Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Tarih Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.

Tarih Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama
Yılı		 Atama
Sayısı		 Başvuru
Sayısı
 Sözlü Sınav
Taban Puanı		 KPSS
Taban Puanı
Tarih Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 345 1.370 80 79,89934
Tarih Öğretmenliği 2021
EYLÜL		 262 2090 82 81,88439
Tarih Öğretmenliği 2021
MART		 310 3000 82 82,34841
Tarih Öğretmenliği 2020
HAZİRAN		 201 2.637 81 80,56881
Tarih Öğretmenliği 2020
OCAK		 197 2387 81 81,16877
Tarih Öğretmenliği 2019
AĞUSTOS		 350 3232 81,00 81,48067
Tarih Öğretmenliği 2019
ŞUBAT		 503 4991 82,00 82,49993
Tarih Öğretmenliği 2018
TEMMUZ		 163 450 83,00 83,14544
Tarih Öğretmenliği 2017
TEMMUZ		 185 457 85,67 81,19762


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