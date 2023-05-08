Tarih öğretmenliği atama puanları 2023: Tarih kontenjanları MEB

Tarih Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)





Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı

Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Tarih Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 345 1.370 80 79,89934 Tarih Öğretmenliği 2021

EYLÜL 262 2090 82 81,88439 Tarih Öğretmenliği 2021

MART 310 3000 82 82,34841 Tarih Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 201 2.637 81 80,56881 Tarih Öğretmenliği 2020

OCAK 197 2387 81 81,16877 Tarih Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 350 3232 81,00 81,48067 Tarih Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 503 4991 82,00 82,49993 Tarih Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 163 450 83,00 83,14544 Tarih Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 185 457 85,67 81,19762

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Tarih Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Tarih Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.