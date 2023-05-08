Coğrafya öğretmenliği atama puanları 2023: Coğrafya kontenjanları

Coğrafya Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı



Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Coğrafya Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 202 638 80 79,68901 Coğrafya Öğretmenliği 2021

EYLÜL 185 919 81 81,35824 Coğrafya Öğretmenliği 2021

MART 219 1109 82 81,96888 Coğrafya Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 138 1.007 80 80,25618 Coğrafya Öğretmenliği 2020

OCAK 147 1001 81 81,03726 Coğrafya Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 140 1139 82,00 81,62987 Coğrafya Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 146 1360 83,00 82,66033 Coğrafya Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 116 317 83,00 83,35666 Coğrafya Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 143 347 84,00 79,80888

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Coğrafya Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Coğrafya Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.