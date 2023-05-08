Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 16:04 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 16:04

Coğrafya öğretmenliği atama puanları 2023: Coğrafya kontenjanları

Coğrafya öğretmenliği atama puanları 2023: Coğrafya öğretmenliği atama kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

Coğrafya öğretmenliği atama puanları 2023: Coğrafya kontenjanları
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

Coğrafya öğretmenliği atama puanları 2023: Coğrafya atama kontenjanları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Coğrafya Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Coğrafya Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.

Coğrafya Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama
Yılı		 Atama
Sayısı		 Başvuru
Sayısı

 Sözlü Sınav
Taban Puanı		 KPSS
Taban Puanı
Coğrafya Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 202 638 80 79,68901
Coğrafya Öğretmenliği 2021
EYLÜL		 185 919 81 81,35824
Coğrafya Öğretmenliği 2021
MART		 219 1109 82 81,96888
Coğrafya Öğretmenliği 2020
HAZİRAN		 138 1.007 80 80,25618
Coğrafya Öğretmenliği 2020
OCAK		 147 1001 81 81,03726
Coğrafya Öğretmenliği 2019
AĞUSTOS		 140 1139 82,00 81,62987
Coğrafya Öğretmenliği 2019
ŞUBAT		 146 1360 83,00 82,66033
Coğrafya Öğretmenliği 2018
TEMMUZ		 116 317 83,00 83,35666
Coğrafya Öğretmenliği 2017
TEMMUZ		 143 347 84,00 79,80888

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