Coğrafya öğretmenliği atama puanları 2023: Coğrafya kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... Coğrafya öğretmenliği atama puanları 2023: Coğrafya atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Coğrafya Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Coğrafya Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Coğrafya Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Coğrafya Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|202
|638
|80
|79,68901
|Coğrafya Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|185
|919
|81
|81,35824
|Coğrafya Öğretmenliği
|2021
MART
|219
|1109
|82
|81,96888
|Coğrafya Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|138
|1.007
|80
|80,25618
|Coğrafya Öğretmenliği
|2020
OCAK
|147
|1001
|81
|81,03726
|Coğrafya Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|140
|1139
|82,00
|81,62987
|Coğrafya Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|146
|1360
|83,00
|82,66033
|Coğrafya Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|116
|317
|83,00
|83,35666
|Coğrafya Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|143
|347
|84,00
|79,80888
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