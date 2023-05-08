Müzik öğretmenliği atama puanları 2023: Müzik kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... Müzik öğretmenliği atama puanları 2023: Müzik atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Müzik
Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Müzik
Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Müzik Öğretmenliği Atama Taban Puanları
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Müzik Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|112
|564
|66
|66,46881
|Müzik Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|350
|1852
|68
|67,61177
|Müzik Öğretmenliği
|2021
MART
|458
|2569
|67
|67,43718
|Müzik Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|347
|1.465
|62
|61,59675
|Müzik Öğretmenliği
|2020
OCAK
|348
|2270
|64
|64,33786
|Müzik Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|403
|1715
|59,50192
|60,00
|Müzik Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|375
|1996
|62,00
|62,44758
|Müzik Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|335
|509
|61,00
|61,30674
|Müzik Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|337
|788
|63,00
|60,42402
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