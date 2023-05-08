Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 15:57 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 15:57

Müzik öğretmenliği atama puanları 2023: Müzik kontenjanları

Müzik öğretmenliği atama puanları 2023: Müzik öğretmenliği atama kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

Müzik öğretmenliği atama puanları 2023: Müzik kontenjanları
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

Müzik öğretmenliği atama puanları 2023: Müzik atama kontenjanları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Müzik Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Müzik Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.

Müzik Öğretmenliği Atama Taban Puanları 

Alan Adı Atama
Yılı		 Atama
Sayısı		 Başvuru
Sayısı
 Sözlü Sınav
Taban Puanı		 KPSS
Taban Puanı
Müzik Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 112 564 66 66,46881
Müzik Öğretmenliği 2021
EYLÜL		 350 1852 68 67,61177
Müzik Öğretmenliği 2021
MART		 458 2569 67 67,43718
Müzik Öğretmenliği 2020
HAZİRAN		 347 1.465 62 61,59675
Müzik Öğretmenliği 2020
OCAK		 348 2270 64 64,33786
Müzik Öğretmenliği 2019
AĞUSTOS		 403 1715 59,50192 60,00
Müzik Öğretmenliği 2019
ŞUBAT		 375 1996 62,00 62,44758
Müzik Öğretmenliği 2018
TEMMUZ		 335 509 61,00 61,30674
Müzik Öğretmenliği 2017
TEMMUZ		 337 788 63,00 60,42402

https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
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