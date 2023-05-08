Müzik öğretmenliği atama puanları 2023: Müzik kontenjanları

Müzik Öğretmenliği Atama Taban Puanları

Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı

Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Müzik Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 112 564 66 66,46881 Müzik Öğretmenliği 2021

EYLÜL 350 1852 68 67,61177 Müzik Öğretmenliği 2021

MART 458 2569 67 67,43718 Müzik Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 347 1.465 62 61,59675 Müzik Öğretmenliği 2020

OCAK 348 2270 64 64,33786 Müzik Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 403 1715 59,50192 60,00 Müzik Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 375 1996 62,00 62,44758 Müzik Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 335 509 61,00 61,30674 Müzik Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 337 788 63,00 60,42402

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlananÖğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tablodaÖğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.