Fizik öğretmenliği atama puanları 2023: Fizik kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... Fizik öğretmenliği atama puanları 2023: Fizik atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Fizik Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Fizik Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Fizik Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Fizik Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|306
|1.019
|71
|71,15775
|Fizik Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|253
|1224
|74
|73,56731
|Fizik Öğretmenliği
|2021
MART
|317
|1567
|74
|74,21853
|Fizik Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|151
|1.332
|74
|74,18967
|Fizik Öğretmenliği
|2020
OCAK
|156
|1106
|75
|74,96992
|Fizik Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|250
|1641
|75,00
|75,45017
|Fizik Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|235
|1784
|77,00
|77,09738
|Fizik Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|132
|287
|78,00
|77,83773
|Fizik Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|239
|478
|80,00
|78,02196
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