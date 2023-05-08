Fizik öğretmenliği atama puanları 2023: Fizik kontenjanları

Fizik Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı

Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Fizik Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 306 1.019 71 71,15775 Fizik Öğretmenliği 2021

EYLÜL 253 1224 74 73,56731 Fizik Öğretmenliği 2021

MART 317 1567 74 74,21853 Fizik Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 151 1.332 74 74,18967 Fizik Öğretmenliği 2020

OCAK 156 1106 75 74,96992 Fizik Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 250 1641 75,00 75,45017 Fizik Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 235 1784 77,00 77,09738 Fizik Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 132 287 78,00 77,83773 Fizik Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 239 478 80,00 78,02196

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Fizik Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Fizik Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.