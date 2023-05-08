Arapça öğretmenliği atama puanları 2023: Arapça atama sayısı

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... Arapça öğretmenliği atama puanları 2023: Arapça atama kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Arapça
Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Arapça
Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Arapça Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)
https://www.sporx.com/pdr-atama-puanlari-2023-pdr-atama-kontenjanlari-meb-2023-SXHBQ1018145SXQ
|Alan Adı
|Atama
Yılı
|Atama
Sayısı
|Başvuru
Sayısı
|Sözlü Sınav
Taban Puanı
|KPSS
Taban Puanı
|Arapça Öğretmenliği
|2022
TEMMUZ
|193
|487
|65
|64,80872
|Arapça Öğretmenliği
|2021
EYLÜL
|314
|874
|66
|66,26002
|Arapça Öğretmenliği
|2021
MART
|503
|1131
|66
|65,60304
|Arapça Öğretmenliği
|2020
HAZİRAN
|345
|729
|63
|63,03100
|Arapça Öğretmenliği
|2020
OCAK
|399
|1019
|66
|65,82343
|Arapça Öğretmenliği
|2019
AĞUSTOS
|190
|898
|65,00
|65,05497
|Arapça Öğretmenliği
|2019
ŞUBAT
|150
|688
|69,00
|69,48866
|Arapça Öğretmenliği
|2018
TEMMUZ
|140
|247
|63,00
|63,07058
|Arapça Öğretmenliği
|2017
TEMMUZ
|43
|62
|61,00
|64,48835
https://www.sporx.com/edebiyat-atama-puanlari-2023-edebiyat-atama-kontenjanlari-SXHBQ1018147SXQ https://www.sporx.com/ingilizce-atama-puanlari-2023-ingilizce-ogretmenligi-kontenjanlari-SXHBQ1018148SXQ https://www.sporx.com/turkce-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-turkce-kontenjanlari-SXHBQ1018150SXQ https://www.sporx.com/muzik-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-muzik-kontenjanlari-SXHBQ1018157SXQ https://www.sporx.com/fizik-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-fizik-kontenjanlari-SXHBQ1018161SXQ https://www.sporx.com/cografya-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-cografya-kontenjanlari-SXHBQ1018162SXQ https://www.sporx.com/tarih-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-tarih-kontenjanlari-meb-SXHBQ1018163SXQ
https://www.sporx.com/sosyal-bilgiler-ogretmenligi-atama-puanlari-2023-meb-guncel-SXHBQ1018166SXQ
Haber ile daha fazlasına ulaşın: