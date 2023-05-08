Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 16:58 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 16:58

Arapça öğretmenliği atama puanları 2023: Arapça atama sayısı

Arapça öğretmenliği atama puanları 2023: Arapça öğretmenliği atama kontenjanları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, deprem bölgesinde görevlendirilecek 45 bin öğretmen atamasında detaylar belli oldu. MEB'in resmi sitesinde paylaşılan listede 45 bin öğretmen ataması için brani dağılımı, kontenjanlar ve branşa göre taban puanlar açıklandı. 27 Mart - 1 Nisan tarihlerindegerçekleşecek atamalara başvuru yapmak isteyen öğretmen adaylarının arama motorlarında araştırdığı MEB 45 bin atama kontenjanları, branş dağılımı ve taban puanları listesini haberimizde derledik...

Arapça öğretmenliği atama puanları 2023: Arapça atama sayısı
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Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar... 

Arapça öğretmenliği atama puanları 2023: Arapça atama kontenjanları 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Arapça Öğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tabloda Arapça Öğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.

Arapça Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama
Yılı		 Atama
Sayısı		 Başvuru
Sayısı
 Sözlü Sınav
Taban Puanı		 KPSS
Taban Puanı
Arapça Öğretmenliği 2022
TEMMUZ		 193 487 65 64,80872
Arapça Öğretmenliği 2021
EYLÜL		 314 874 66 66,26002
Arapça Öğretmenliği 2021
MART		 503 1131 66 65,60304
Arapça Öğretmenliği 2020
HAZİRAN		 345 729 63 63,03100
Arapça Öğretmenliği 2020
OCAK		 399 1019 66 65,82343
Arapça Öğretmenliği 2019
AĞUSTOS		 190 898 65,00 65,05497
Arapça Öğretmenliği 2019
ŞUBAT		 150 688 69,00 69,48866
Arapça Öğretmenliği 2018
TEMMUZ		 140 247 63,00 63,07058
Arapça Öğretmenliği 2017
TEMMUZ		 43 62 61,00 64,48835

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