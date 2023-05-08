Arapça öğretmenliği atama puanları 2023: Arapça atama sayısı

Arapça Öğretmenliği Atama Taban Puanları (SON 6 YIL)

Alan Adı Atama

Yılı Atama

Sayısı Başvuru

Sayısı

Sözlü Sınav

Taban Puanı KPSS

Taban Puanı Arapça Öğretmenliği 2022

TEMMUZ 193 487 65 64,80872 Arapça Öğretmenliği 2021

EYLÜL 314 874 66 66,26002 Arapça Öğretmenliği 2021

MART 503 1131 66 65,60304 Arapça Öğretmenliği 2020

HAZİRAN 345 729 63 63,03100 Arapça Öğretmenliği 2020

OCAK 399 1019 66 65,82343 Arapça Öğretmenliği 2019

AĞUSTOS 190 898 65,00 65,05497 Arapça Öğretmenliği 2019

ŞUBAT 150 688 69,00 69,48866 Arapça Öğretmenliği 2018

TEMMUZ 140 247 63,00 63,07058 Arapça Öğretmenliği 2017

TEMMUZ 43 62 61,00 64,48835

Milli Eğitim Bakanlığı, son 20 yıldır tek seferde yapılacak en fazla öğretmen ataması için gerekli detayları duyurdu. Ön başvuruların 27 Mart - 1 Nisan tarihlerinde yapılacağı ve atanan öğretmenlerin 1 Eylül'den itibaren göreve başlayacağı bildirilen açıklamanın ardından kontenjan, branş dağılımı ve taban puanlar listesi de açıklandı. İşte detaylar...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlananÖğretmenliği için yıllara göre atama puanlarını sizler için derledik. Sizlerde aşağıdaki tablodaÖğretmenliğinin yıllara göre mülakat ve taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.