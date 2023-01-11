Masterchef 2022 şampiyonu kim oldu (Metin - Kıvanç FİNAL)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yeni bölüm Masterchef şampiyonu TV8 ekranlarında yayınlanan programda açıklandı. Aylardır süren yarışma programında yarışmacılar yaptıkları yemeklerle şeflere yemeklerini sundu. Final ise 11 Ocak Çarşamba günü belli oldu.Şampiyonluğu kazanan Metin Yavuz'un Masterchef'ten kazandığı büyük ödül açıklandı. Metin Yavuz, şampiyonluğu ile birlikte kırmızı renkli lüks bir otomobilin sahibi oldu.Üçüncü ve final aşamasında Metin'in imza tabağının adı Şöhret olarak açıklandı. Kıvanç'ın finaldeki imza tabağının adı ise Ada olarak belirlendi.Denizli'de dünyaya gelen 31 yaşındaki Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz'in son olarak İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalıştığı biliniyor.Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. Metin Yavuz, Ecem Eseler ile nişanlıdır.