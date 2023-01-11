Masterchef 2022 şampiyon Kıvanç mı Metin mi? (FİNAL BÖLÜMÜ ÖZET)

Masterchef şampiyonu belli oldu. 2022 yılında başlayan Masterchef'te şampiyon büyük finalden sonra açıklandı. Birinci olabilmek için Kıvanç ve Metin yaptıkları yemeklerle şeflerin karşısına çıktı. İşte 2022 Masterchef şampiyonu cevabı
Bir çok şef arasından seçilen Masterchef 2022 şampiyon Metin Yavuz oldu. Metin Yavuz, rakibi Kıvanç'a 5 puan fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. Böylelikle büyük merakla beklenen Masterchef 2022 şampiyonu belli oldu. MASTERCHEF 2022 ŞAMPİYONUN ÖDÜLÜ NEDİR?
Şampiyonluğu kazanan Metin Yavuz'un Masterchef'ten kazandığı büyük ödül açıklandı. Metin Yavuz, şampiyonluğu ile birlikte kırmızı renkli lüks bir otomobilin sahibi oldu. MASTERCHEF FİNAL İMZA TABAKLARI
Üçüncü ve final aşamasında Metin'in imza tabağının adı Şöhret olarak açıklandı. Kıvanç'ın finaldeki imza tabağının adı ise Ada olarak belirlendi. MASTERCHEF ŞAMPİYONU METİN YAVUZ KİMDİR?
Denizli'de dünyaya gelen 31 yaşındaki Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.
7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Karadeniz'in son olarak İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalıştığı biliniyor.
Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. Metin Yavuz, Ecem Eseler ile nişanlıdır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: