Marius Sumudica: 'Türkiye'den iki teklif var'

Son olarak Cluj'da görev yapan Rumen teknik adam Marius Sumudica, Türkiye'den iki takımla görüşmeler yaptığını açıkladı.



Türkiye'deki kulüplerin projesini incelediğini kaydeden Sumudica, "Türkiye'den iki kulüple görüşüyorum ancak ne olacağını görmek için haftanın bitmesini bekleyeceğim. Net bir stratejisi ve birlikte çalışacağımız bir projesi olmayan bir kulübe gitmeyeceğim. Geleceğimi bu kriterler belirleyecek." ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte Al Ahli'nin de ilgisi olduğunu söyleyen teknik adam, "Geçen hafta menajerim Al Ahli'ye gidip gitmeyeceğimi sordu. Olabileceğini, Suudi Arabistan'ı sevdiğimi söyledim. Resmi teklif gelirse olabilir." dedi.



Marius Sumudica, Türkiye'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor takımlarında teknik direktörlük yaptı.



