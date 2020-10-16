Mario Mandzukic transferi 'avro'ya takıldı

Lokomotiv Moskova Teknik Direktörü Marko Nikolic, Euro kurundaki dalgalanma nedeniyle Mario Mandzukic transferini gerçekleştiremediklerini söyledi.



Bonservisi elinde olan oyuncuyla anlaşmalarına rağmen Rusya'da Euronun değer kazandığını kaydeden teknik adam, "Kontrat konusunda sorun yaşandı. Euronun Ruble karşısında değer kazanması da bir problem oldu. Detayları biliyorum ancak çok konuşmak istemiyorum." dedi.



Ülkemizde Beşiktaş ve Başakşehir ile de adı anılan 34 yaşındaki Mandzukic, henüz bir kulüple anlaşma sağlayamadı.



