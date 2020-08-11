Mario Lemina'dan imalı paylaşım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'Teknik heyetimizin planlarında Mario Lemina yok' açıklamasının ardından Lemina paylaşım geçti.

Haber; Sporx.com
Mario Lemina'dan imalı paylaşım
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11 Ağustos 2020 17:00
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'in 'Teknik heyetimizin planlarında Lemina yok' açıklamasının ardından Gabonlu yıldızdan imalı bir paylaşım geldi.

Instagram hikayesinden bir paylaşım yapan Lemina, "Arkadaşlarıma en iyi dileklerimle, yakında görüşürüz. Yalan söyleme, dürüst ol tek ihtiyacımız olan bu." ifadelerini kullandı.


Abdurrahim Albayrak ise aynı tolantıda, "Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri'ydi. Onlara teşekkür ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

26 yaşındaki Mario Lemina bu sezon Galatasaray'da toplam 28 maça çıkarken 1 gol kaydetti





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