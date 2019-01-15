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Manuel Fernandes'in geleceği hakkında flaş açıklama

Manuel Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Manuel Fernandes'in geleceği hakkında flaş açıklama
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15 Ocak 2019 17:25
Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moksova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, Portekizli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

Fernandes'in Lokomotiv Moskova'daki geleceği hakkında konuşan Paulo Barbosa, ''Hala bir gelişme yok. Her şey bildiğiniz gibi. Zaten daha zamanımız var. Belki tekrar anlaşabiliriz ama şimdilik bir gelişme yok.'' sözlerini kullandı.

''SON KEZ BAŞKANLA KONUŞMAYI BEKLİYORUZ''

Fernandes'in Lokomotiv Moskova'yı CAS'a şikayet ettiği dedikoduları hakkında da açıklamalarda bulunan menajer, ''Hayır, böyle bir karar almadık. Lokomotiv Başkanı ne diyecek onu bekliyoruz. Tekrar buluşup konuşma yapacağız. Tüm oyuncular bu sezonun bonuslarını aldı ama nedense sadece Manuel Fernandes alamadı. Bizde neden bunu yaptılar diye başkanla konuşmak istiyoruz.'' dedi.

2014 yılında Beşiktaş'tan Lokomotiv Moskova'ya transfer olan 32 yaşındaki Manuel Fernandes, bu sezon takımıyla 22 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist kaydetti.

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