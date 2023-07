Mangal yasak mı? 2023 ormanlara giriş yasak mı?

Yaz döneminde yangınların önüne geçilebilmesi için ormanlık alanlara girişler yasaklanmaya başlandı. Aralarında İstanbul da yer aldığı birçok şehirde ormanlara giriş yasağı uygulanıyor. Ormanlara girişler yasak mı? Hangi illerde ormanlara girişlere yasak geldi? Ormanlarda piknik yapmak yasaklandı mı?İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, ormanlık alanlara girişler yasaklandı.Açıklamada; "İstanbul sınırları dahilinde piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" denildi.Buna göre; İstanbul'da bulunan ormanlık alanlarda 15 Ekim tarihine kadar piknik ve mangal yapmak yasak olacak.İşte ormana giriş yasağı olacak olan iller;Konuyla ilgili İstanbul Valiliği bir duyuru yaptı. Duyuruda, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.Belirlenen piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasak kararının dışında olacak.Yarın başlayacak olan yasak, 15 Ekim'e kadar sürecek.Çanakkale Valiliği de ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik kararı 15 Eylül'e kadar geçerli olacak.Aydın Valiliği, orman yangınlarını önleyici tedbirler çerçevesinde izinsiz girilemeyecek alanların listesini açıkladı. Alınan karara göre Aydın genelinde 23 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında belirlenen alanlara girişler yasaklandı.Ayrıca alınan karar çerçevesinde Koçarlı Adnan Menderes Şehir Ormanı, Dilek Yarımadası Milli Parkı Tescillenmiş Piknik ve Mesire Alanları'nın bu yasak dahilinde olmadığı öğrenildi.rdahan'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlara girişler yasaklandı, mesire alanlarına da sınırlama getirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında kentte bazı kararlar alındı.Piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlara girişlerin 15 Eylül'e kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Ardahan merkez Cemal Tural Tabiat Parkı, Göle, Çakırüzüm ve Köprülü mesire yeri, Çıldır, Hanak, Damal ve Posof ilçelerindeki mesire yerlerinin dışındaki ormanlık alanlara 15 Eylül'e kadar görevli personel haricinde girişler yasaklandı."Açıklamada, mesire yerlerine ise saat 19.00'dan 08.00'e kadar girişlerin yasaklandığına yer verildi.Tunceli'de izinsiz olarak ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.Valilik açıklamasında, orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlimizde 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında tesisleşmenin olduğu alanlar dışında ateşli ve ateşsiz piknik, kamp, izinsiz olarak ormanlara giriş-çıkış yapmak, çadır kurmak ve anız yakmak yasaklanmıştır."Osmaniye Valiliği tarafından yapılan açıklamada, oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği vurgulandı. Yasağa uymayanlara idari işlem yapılacağı belirten açıklamada şöyle denildi:"Osmaniye il sınırları içerisinde son yıllarda büyük çapta orman yangınları meydana gelmiştir. Önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle yangınların artabileceği değerlendirilerek mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire ve piknik alanları dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında idari işlem yapılacaktır."Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa İli Orman Yangınlarını Söndürme ve Mücadele Komisyonunun son toplantısında yaz dönemine ilişkin kararlar alındığı bildirildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde Bursa ili ve ilçelerinde ormanlara giriş ve çıkışlar (işi ve ikameti gereği girip çıkanlar dışında) ile ormanlık alanlarda mangal, semaver vb. araçlarla ateşli piknik yapmak, orman içinde ATV, UTV, motosiklet kullanmak, motorlu vasıtalarla sportif faaliyetler yapmak, çadırlı kamp yapmak, dilek feneri, meşale, havai fişek kullanmak, bahçe temizliği için ateş yakmak, anız yakmak ve her türlü kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır.Bununla birlikte resmi tescilli orman parkı, piknik/mesire alanlarında 30 Haziran-30 Eylül tarihlerinde akşam saat 20.00'den ertesi sabah saat 08.00'e kadar mangal, semaver vb. amaçla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç niteliğine göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verilmiştir."Kontrollü ateş yakmanın kısıtlandığı söz konusu tescilli orman parkı, piknik ve mesire alanlarıyla ilgili bilgilere Valiliğin "bursa.gov.tr" web adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.Kütahya'da, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun kararlarına göre, 15 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklandı.Ayrıca, yangınlara etkin ve hızlı müdahale amacıyla orman yangın ilk müdahale ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan alanlarda konuşlandırılacak.Bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yangın riskinin en fazla olduğu günlerde orman muhafaza memurları ve jandarma birliklerinden yararlanılarak devriye sistemi oluşturulacak.Ormanda piknik ve mangal yasak mı? Hangi illerde ormana girişler yasaklandı? - 10Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, piknik ve mesire alanlarında her akşam saat 20.00'dan sonra ertesi sabah saat 08.00'a kadar mangal, semaver, ateş ve kontrollü ateş yakmanın yasaklandığını söyledi.Kızılkaya, yasak kapsamındaki bölgeleri şöyle sıraladı:"Bilecik ili merkez Pelitözü Mahallesinde bulunan Pelitözü Piknik ve Mesire Alanı, Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Yediler Mesire Yeri, Kurtköy de bulunan Kurtköy Mesire yerinde, Osmaneli Çerkeşli Köyü'nde bulunan Çerkeşli Mesire Yeri, Osmaneli Sakarya Nehri kıyısında bulunan piknik alanı ve tesisi, Belenalan Köyü'nde bulunan Şelale piknik alanı, Selçik köyünde bulunan Osmaneli Belediyesi tarafından işletilen Şifalı İçmeler Tesisi Piknik alanı yerinde. Gölpazarı ilçemize bağlı Kurşunlu Köyü'nde bulunan mesire yerinde, Yenipazar Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı, Söğüt piknik alanı, oylat mesire alanı, Rızapaşa Köyü'nde bulunan piknik alanı yerinde. Bozüyük Yeşilkent Mahallesinde bulunan Bozüyük Şehir Ormanı ve çevresinde. Bozüyük Aksutekke Mahallesindeki mesire yeri ve çevresi ile Aksudere Mahallesi ile Mezit 8 Köprüsü arasında kalan Bozüyük -İnegöl karayolunun orman kenarı olan kısımları. Erikli Tabiat Parkı ve Atatürk Köşkü. Pazaryeri Bozcaarmut Göledi üstü ve çevresinde bulunan Bozcaarmut mesire yeri, kamçı deresi , Bozcaarmut mahallesi yol güzergahı kenarında bulunan ormanlık alanlar ve orman içi açıklıklar, Yeni Mahallesi sınırlarında bulunan Esere Göledi çevresinde bulunan mesire yeri ve çevresi, Küçükelmalı Göledi çevresinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı Alanı ile Küçükelmalı su deposu çevresi, Güde Mahallesi sınırlarında bulunan mezarlık karşısı mevkii çevresinde açıklık ve ormana sınır ziraat arazilerinde yasak geçerli olacak."Bu alanlar dışında kalan ormanlık alanlara giriş de 1 Ekim'e kadar yasak olacak.