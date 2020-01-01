Manchester City, Gabriel Jesus ile yeni yıla mutlu girdi!

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde Manchester City, konuk ettiği Everton'ı Gabriel Jesus'un golleriyle mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City, Gabriel Jesus ile yeni yıla mutlu girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2020 22:31
İngiltere Premier Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Manchester City, Everton'ı ağırladı.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadele, Manchester City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. ve 58. dakikalarda Gabriel Jesus kaydetti. Everton'ın tek golünü ise 71. dakikada Richarlison attı.

Everton kadrosunda yer alan milli futbolcumuz Cenk Tosun, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Ligde son 5 maçında 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 44'e yükseltti. 4 maç sonra mağlubiyetle tanışan Everton ise 25 puanda kaldı.

Manchester City, Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Everton ise Brighton'ı ağırlayacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için