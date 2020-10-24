Manchester City bir türlü doğrulamıyor! 1 puanı kurtardılar...

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com
Manchester City bir türlü doğrulamıyor! 1 puanı kurtardılar...
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24 Ekim 2020 16:31
İngiltere Premier Lig'de 6. hafta karşılaşmasında West Ham United, Manchester City'i konuk etti.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda seyircisiz olarak oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

West Ham United'ın golünü 18. dakikada Michael Antonio atarken, Manchester City'nin golünü 51. dakikada Phil Foden kaydetti.

Ligde üst üste 2. beraberliğini alan West Ham 8 puanla 10 sırada yer aldı. Son 3 maçta 2 beraberlik alan City ise 8 puanla 11. sırada yer buldu.

West Ham, gelecek hafta Liverpool deplasmanına konuk olacak. Manchester City ise Sheffield deplasmanına gidecek.



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