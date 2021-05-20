Majid Hosseini'ye Süper Lig'den iki talip çıktı

Trabzonspor'un henüz yeni sözleşme önermediği Majid Hosseini'ye, Süper Lig'den iki talip var.

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Majid Hosseini'ye Süper Lig'den iki talip çıktı
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20 Mayıs 2021 11:45
Fırtına ile sözleşmesi sona erecek olan Majid Hosseini'nin geleceği henüz belirsiz. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bekleme kararı aldığı İranlı oyuncuya, Süper Lig'den talip çıktı.

Geride bıraktığımız sezon küme düşme stresini yaşayan ancak ligde kalmayı başaran Kasımpaşa ile 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, başarılı savunmacı ile temasa geçti. İki ekiple de ön görüşmeler yapan 25 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'la sözleşme yenileme ihtimali bulunması nedeniyle acele karar vermek istemiyor.

Bir yandan Bordo-Mavililer'den haber bekleyen bir yandan da ilgileri geri çevirmeyen Hosseini'nin durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Menajeri işi bozdu

Trabzonspor Yönetimi aylar önce Hosseini'ye 750 bin Euro artı 100 bin Euro bonus üzerinden 3 yıllık sözleşme teklif etmişti. İranlı stoperin menajeri ise bu rakamı kullanarak diğer kulüplerle görüşüp, hem ücreti hem de komisyonunu artırmaya çalışınca Bordo-Mavililer teklifi geri çekmişti.


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