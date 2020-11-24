Luka Modric: 'Futbolcuları umursayan yok'

Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncusu Luka Modric, fikstür sıklığından dolayı sitem etti.



"FUTBOLCULARI UMURSAYAN YOK!"



Futbolcu sağlığının arka plana atıldığını söyleyen Hırvat orta saha oyuncusu, "3 günde bir maç oynuyoruz. Sürekli daha çok maç, daha çok turnuva istiyorlar ve art arda sakatlıklar yaşanıyor. Kimsenin futbolcu sağlığını umursadığı yok. Sakatlıklar artarak devam edecek. Oynayacak oyuncu kalmayınca ne yapacaklar? Yine de ne dersem diyeyim, bir değişiklik olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



