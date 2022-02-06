Luiz Adriano'dan Beşiktaş maçı sonrası itiraf

Fraport TAV Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızı Luiz Adriano, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Luiz Adriano'dan Beşiktaş maçı sonrası itiraf
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06 Şubat 2022 21:15
Fraport TAV Antalyaspor'un yeni transferi Luiz Adriano, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı yıldız karşılaşmayla ilgili olarak "İyi oyun oldu. Takım sahada mücadele etti. Uzun zamandır oynamıyordum. Bu tip geri dönüşlerde adaptasyon zor oluyor. İlk yarıda zorlandığım birkaç an ve birkaç ufak detayı saymazsak iyi bir başlangıç oldu. Son bölümde çok baskı yedik. Kaliteli bir rakibe karşı böyle baskı olması da normal. Aldığımız 1 puan çok önemli. Kendi içimizde bu durumdan çıkana kadar hiçbir maçtan puansız ayrılmak istemiyoruz." dedi.

Luiz Adriano ayrıca "Dakika aldıkça, bu tip maçlar oynadıkça kendi performansıma döneceğim. İçinde bulunduğumuz durumda sahada olduğum her an takımıma yardımcı olacağım." açıklamasını yaptı.

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