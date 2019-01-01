Lue: "Lakers, LeBron için geleceğimi sandı"

LA Clippers koçu Tyronn Lue, Los Angeles Lakers ile 2019'da yaptığı görüşmelerde, takımın kendisinin "LeBron James'e koçluk yapmak" için gelmeyi planladığını düşündüğünü söyledi.



Mevcut başantrenör Frank Vogel 2020'de Lakers ile bir şampiyonluk kazanmış olsa da, takımın ilk tercihi değildi. Yönetim başlangıçta, 2019 yılında Lue'yu işe alarak, eski oyuncusu LeBron James ile yeniden bir araya getirmeyi amaçlıyordu.



Ama anlaşma yapılamamıştı ve Lakers, Lue'ya teklif ettiği üç yıllık kontratı Vogel'la imzalamıştı.



Yapılan teklifi reddeden Lue, ESPN'den Ohm Youngmisuk ile yaptığı yakın tarihli bir röportajda, bunun bir saygı meselesi olduğunu açıkladı:



"Lakers bunu daha çok LeBron'a koçluk yapmaya geliyormuşum gibi görmüştü. Hayır, ben kazanmaya geliyordum. Bana adil davranılmadığını düşündüm. Ve sırf bir işim olsun diye herhangi bir teklifi de kabul etmeyecektim. Öyle bir durumda olmadığımı düşündüm."



Lue sonrasında Clippers'a asistan olarak katılmış, ardından bir yıl sonra başantrenörlük görevini üstlenmişti.



