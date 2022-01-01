Lonzo: "DeMar, bu yıl MVP seçilmeli!"

Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball, DeMar DeRozan'ın bu sezon MVP ödülünü kazanması gerektiğini söyledi.



Yaz başında birçok NBA analisti, Bulls'a katılan DeRozan'ın Zach LaVine ve Nikola Vucevic ile uyumu konusundaki şüphelerini belirtmişti. Bulls yıldızı şimdiye dek harika bir sezon geçirerek, kendisinden şüphe eden bu kişilere yanıldıklarını kanıtladı.



Lonzo, DeMar'ın bu yıl normal sezonun MVP ödülünü kazanması gerektiğini açıkladı:



"DeMar uzun süredir bu ligde bir yıldız ve bence bu yıl, muhtemelen onun en iyi yılı. Herkese bu yıl kesinlikle MVP olması gerektiğini gösteriyor.



O bizim hücumdaki asıl adamımız. Top elinde olduğunda ona her zaman güveniyoruz ve gördüğünüz üzere hemen hemen her seferinde de bizim için işi hallediyor.



Kendisinin sakin tavrı, etrafındakilere de yansıyor ve herkesin bu gemiyi gitmesi gereken yere götürmesine yardımcı oluyor."



Bu sezon yükselişte olan Bulls ekibi, 25-10'luk derecesiyle Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alıyor.



