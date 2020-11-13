Liverpool'da son kayıp; Salah koronavirüse yakalandı

Sakatlıklardan beli bükülen Liverpool'a bir kötü haber de Muhammed Salah'tan geldi.

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Liverpool'da son kayıp; Salah koronavirüse yakalandı
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13 Kasım 2020 18:22
Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Liverpool'a bir kötü haber daha geldi.

Mısır Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun semptomların herhangi birini göstermediği ve durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Mısır'da diğer oyuncuların testlerinin negatif olduğu kaydedildi.

Liverpool, milli ara sonrasında 21 Kasım tarihinde evinde Leicester City'yi konuk edecek.

Liverpool'da sakat ve virüslü oyuncuların listesi

Joe Gomez
Muhammed Salah
Virgil Van Dijk
Alexander-Arnold
Thiago
Fabinho
Alex Oxlade-Chamberlain



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