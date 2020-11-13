Liverpool'da son kayıp; Salah koronavirüse yakalandı

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren Liverpool'a bir kötü haber daha geldi.



Mısır Futbol Federasyonu, yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 28 yaşındaki futbolcunun semptomların herhangi birini göstermediği ve durumunun da iyi olduğu belirtildi.



Öte yandan Mısır'da diğer oyuncuların testlerinin negatif olduğu kaydedildi.



Liverpool, milli ara sonrasında 21 Kasım tarihinde evinde Leicester City'yi konuk edecek.



Liverpool'da sakat ve virüslü oyuncuların listesi



Joe Gomez

Muhammed Salah

Virgil Van Dijk

Alexander-Arnold

Thiago

Fabinho

Alex Oxlade-Chamberlain



