Liverpool, aradan iyi dönemedi; derbi berabere bitti!

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sona eren İngiltere Premier Lig, Merseyside derbisiyle geri döndü. 30. hafta mücadelesinde Everton, Liverpool'u ağırladı.



Kovid önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak Goodison Park'ta oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Liverpool, verilen zorunlu ara sonrasında gelen 5 değişiklik kuralını kullandı. Kırmızılar, 5 oyuncu değişikliği hakkının hepsini değerlendirdi.



Son 3 maçında 2. kez puan kaybı yaşayan Liverpool, puanını 83 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 4. maçında da kazanamayan Everton ise 38 puanla 12. sırada yer aldı.



Liverpool, gelecek hafta Crystal Palace'ı konuk edecek. Everton ise Norwich deplasmanına gidecek.



ŞAMPİYONLUĞA 1 MAÇ KALDI!



Öte yandan Liverpool, gelecek hafta evinde Crystal Palace ile oynayacağı maçı kazanması durumunda şampiyon olacak.



