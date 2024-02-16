Livepeer Nedir? LPT Coin Yorum ve Geleceği 2024

Livepeer, video kod dönüştürme işini merkezi olmayan ağı boyunca dağıtan Ethereum tabanlı bir protokoldür. Protokol, günümüzün yüksek video akışı talebini karşılayabilecek uygun maliyetli, güvenli ve güvenilir altyapı sağlamayı amaçlamaktadır.



2017'de piyasaya sürülen Livepeer, tamamen merkezi olmayan ilk canlı video akış ağı protokolüdür. Platform, tüm yeni ve mevcut yayıncı şirketler için merkezi yayın çözümlerine uygun, blok zinciri tabanlı, ekonomik açıdan verimli bir alternatif olmayı hedefliyor.



Livepeer (LPT) Nedir?



Livepeer, videoyu barındırmamak, depolamamak veya dağıtmamakla kendisini YouTube gibi geleneksel video akış hizmetlerinden ayırır. Bunun yerine Livepeer, videoyu yayıncılardan tüketicilere daha verimli bir şekilde paylaşmak için aşırı bilgi işlem gücünü kullanan bir teknoloji geliştiriyor.



Video akışı, dünya çapında internet bant genişliği kullanımının ana kaynağıdır ve bazı raporlar, küresel internet kullanımının yüzde 80'ini oluşturduğunu ileri sürmektedir. Video yayıncıları için en büyük maliyet, ham videoyu, cep boyutundaki akıllı telefonlardan yaşamdan daha büyük reklam panolarına kadar birden fazla cihaz ve ağda oynatılabilmesini sağlamak için dönüştürme ve yeniden biçimlendirme işlemi olan kod dönüştürme işleminde yatar.



Livepeer, yayıncılara binlerce dağıtılmış işlemciye erişim sağlayarak, uygulama geliştiricilerinin güvenli, verimli ve uygun fiyatlı bir mimaride videolar oluşturmasına olanak tanıyarak video kod dönüştürme pazarını bozmayı hedefliyor.



Ekosisteminin merkezinde, Livepeer ağını güvenceye almak ve video kodlama sürecini destekleyenlerin iş sorumluluklarını koordine etmek için kullanılan Livepeer Token (LPT) bulunur.



Livepeer'ı Kim Yarattı?



Livepeer, 2017 yılında Doug Petkanics ve Eric Tang tarafından oluşturuldu.



Livepeer ekibi, LPT tokenini dağıtmak için bir token satışı yapmadı. Bunun yerine, topluluk, kurucular ve ilk ekip üyeleri arasında başlangıçta bir miktar LPT ve ayrıca uzun vadeli bir geliştirme fonu dağıtıldı.



LivePeer Nasıl Çalışır?



Livepeer'ın video içeriği sunmaya yönelik dağıtılmış mimarisi, "orkestratörler"in kilit rolü etrafında merkezlenir. Yeterli bilgi işlem gücüne sahip katılımcılar, ödeme yapan yayıncılar ve geliştiriciler adına videoları dönüştürmek ve dağıtmak için kaynakları ayırarak düzenleyiciler olabilirler.



Örneğin, talep üzerine lise basketbol maçlarını canlı yayınlamaya adanmış Livepeer protokolünü kullanarak bir platform oluşturan bir uygulama geliştiricisini ele alalım. Takımın maçı yayınlamak isteyen koçu, Livepeer'ın perde arkasında ele aldığı teknik karmaşıklıklar hakkında asla endişelenmeden uygulamaya girip kayıtlara basacaktı.



Bu arada, Livepeer'in düzenleyicileri, fazla bilgisayar kaynağına sahip olanlar, olayı farklı ağlar ve cihazlar için kodlar. Orkestratörler, kaliteli iş yaptıklarından emin olmak için önce Livepeer tokenlerini (LPT) stake etmelidir. LPT, işin ağ üzerinde nasıl dağıtıldığını koordine eden protokol tokeni olsa da, Livepeer protokolü içindeki hizmetler için ödeme yapmak için değişim tokeni aracı olmadığını belirtmek önemlidir.



Livepeer, tüm LPT sahiplerinin bir orkestratör rolünü yerine getirmek için gereken uzmanlığa veya bilgi işlem gücüne sahip olmayabileceğinin farkındadır. Böylece "yetkilendiren" rolü yaratıldı. Yetkilendirenler, LPT'lerini, video kod dönüştürme sürecine kaliteli ve dürüst çalışmaya katkıda bulunduklarına inandıkları orkestratörlerle paylaşmayı seçerler.



Hem düzenleyiciler hem de yetki verenler, yüksek kaliteli ve güvenli bir ağ sağlamadaki rolleri için video yayıncıları tarafından ödenen ücretler alırlar. Eter veya DAI gibi bir sabit para biriminde ödenebilen bu kazanılmış ücretler, Livepeer protokolünde pay sahibi olan LPT düzenleyicilerinin ve delgatörlerin miktarıyla doğru orantılıdır. Livepeer ayrıca, Livepeer'in bir tur olarak adlandırdığı her 5760 Ethereum bloğunda bir temsilciler ve orkestratörler arasında paylaşılan yeni tokenleri darp eder.



LPT'yi Değerli Yapan Nedir?



Livepeer ağının yerel tokeni olarak LPT, ağındaki çeşitli kullanım durumları için kritik öneme sahiptir.



Kullanıcılar, Livepeer gibi merkezi olmayan mimarilerin sansüre dirençli doğasını bulabilir ve Youtube, Twitch ve Vimeo gibi yerleşik, merkezi hizmetlerin aksine değer taşır ve durur. Livepeer ekibi, bu hizmetlerin şirketler veya hükümetlerden belirli videoları değiştirme, kaldırma veya yayınlanmasını engelleme baskısına maruz kalabileceğini belirtiyor. Ancak, bir arka uç teknolojisi olarak Livepeer, bu sorumluluğu sistemlerini kullanan yayıncılara ve uygulama geliştiricilere bırakır.



Ek olarak, Livepeer'in kullandıkça öde içerik tüketimi anlayışı, kullanıcıların kullanmadıkları hizmetler için düzenli abonelik ücreti ödemelerine gerek olmadığı anlamına gelir. Livepeer sistemi ayrıca, yayıncılardan son tüketicilere video paylaşırken maliyetli aracılara duyulan ihtiyaç azaldığından, içerik oluşturucuların yarattıklarından daha fazla kazanmalarını sağlar.



Uygulama geliştiricileri ayrıca Livepeer'ın avantajlarından yararlanabilir. Ağın dağıtılmış doğası, uygulamalarında ağ kullanımı artışlarını daha verimli bir şekilde ele almalarına ve videoları çeşitli cihazlar ve ağlar için ölçeklendirirken daha pahalı kod dönüştürme hizmetlerine olan ihtiyacı azaltmalarına olanak tanır.



LPT Coin Yorum ve Geleceği



Yatırımcılar, bir orkestratör olarak video paylaşımına ve medyaya dağıtılmış bir yaklaşıma katkıda bulunmak istiyorlarsa, LPT satın almayı düşünmek isteyebilirler. Merkezi olmayan tasarımı, boşta kalan bilgisayar kaynaklarını kullanmalarına izin verecektir.



Livepeer GPU'nun farklı bir bölümünü kullandığından, Ethereum gibi diğer blok zincirlerinde madencilik yapmak için grafik kartları kullanan madenciler, daha önce kullanılmayan GPU kapasitelerini Livepeer ile video kod dönüştürmeye ayırarak ek gelir elde edebilirler.



Kod dönüştürme hizmetleri sunan düzenleyicileri desteklemek ve aynı zamanda staking yoluyla tokenlerinden pasif gelir elde etmek isteyenler, LPT'de ve yetki veren rolünde değer bulabilirler.



Livepeer kullanım durumunun potansiyelini gören yatırımcılar, merkezi olmayan, eşler arası video ağlarının gelecekte benimsenmesinde söz sahibi olmak için LPT satın alıp portföylerine eklemekle de ilgilenebilirler.

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