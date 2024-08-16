Haber Tarihi: 16 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2024 13:32

Liseler ne zaman açılıyor? 2024-2025

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. Peki, Liseler ne zaman açılıyor?Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. İşte, 2024-2025 liselerin açılış tarihi...

Liseler ne zaman açılıyor? 2024-2025
Abone Ol
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrencilerin yaz tatiline girmesinin ardından başta liseler olmak üzere pek çok seviye için okulların yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. İşte, 2024-2025 liselerin açılış tarihi...
LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

9'UNCU SINIFLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilere uyum haftası düzenliyor.

Yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında olacak.

Lise öğrencileri için ise bu uygulama söz konusu değil.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Hansi Flick: 'Dani Olmo'nun lisansını çıkaramadık' Barcelona Hansi Flick: "Dani Olmo'nun lisansını çıkaramadık"
Premier Lig'de yeni sezon öncesi flaş 'hakem' kararları Premier Lig Premier Lig'de yeni sezon öncesi flaş "hakem" kararları
Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı Sivasspor Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Erzurumspor FK, Odise Roshi ile Toni Tasev'i renklerine bağladı Erzurumspor Erzurumspor FK, Odise Roshi ile Toni Tasev'i renklerine bağladı
Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den aldı: Çağrı Fedai Fenerbahçe Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den aldı: Çağrı Fedai
İbrahim Üzülmez: '' Süper Lig'den görüştüğümüz takımlar var, her an imza atabiliriz'' Beşiktaş İbrahim Üzülmez: '' Süper Lig'den görüştüğümüz takımlar var, her an imza atabiliriz''
Sivasspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak Sivasspor Sivasspor, Süper Lig'de Kayserispor'a konuk olacak
Antalyaspor'un başı FIFA'yla dertte Antalyaspor Antalyaspor'un başı FIFA'yla dertte
Lefter Küçükandonyadis'in hatıra parası Ali Koç'a hediye edildi Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis'in hatıra parası Ali Koç'a hediye edildi
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'dan Molde'ye paket teklif!
2
Konyaspor - Galatasaray: İlk 11'ler
3
Fenerbahçe'de Joao Pedro gerçekleri
4
Fenerbahçe'den orta sahada kesin çözüm: Amrabat - McTominay
5
Beşiktaş'ta Muçi için karar: 14 milyon euro
6
Galatasaray'da transfere engel!
7
Milan transferi bitiriyor: Fofana

SON HABERLER

yukarı ok