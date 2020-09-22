Lionel Messi'nin formasını istediği tek isim: Zidane!

İspanya La Liga devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi için ilginç bir istisna ortaya çıktı.
Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca maç sonlarında forma istediği tek isim: Zinedine Zidane!
Normalde sadece Arjantinli futbolculara karşı oynadığı karşılaşmalarda o oyuncularla forma değiştiren Messi, Zidane ile karşılaştığı zaman buna bir istisna eklemiş oldu.
Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca maç sonlarında forma istediği tek isim: Zinedine Zidane!
Normalde sadece Arjantinli futbolculara karşı oynadığı karşılaşmalarda o oyuncularla forma değiştiren Messi, Zidane ile karşılaştığı zaman buna bir istisna eklemiş oldu.