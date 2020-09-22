Lionel Messi'nin formasını istediği tek isim: Zidane!

Barcelona'da kalma kararı veren Lionel Messi'nin kariyerinde formasını istediği tek ismin Zinedine Zidane olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Lionel Messi'nin formasını istediği tek isim: Zidane!
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22 Eylül 2020 18:41
İspanya La Liga devi Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi için ilginç bir istisna ortaya çıktı.

Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca maç sonlarında forma istediği tek isim: Zinedine Zidane!

Normalde sadece Arjantinli futbolculara karşı oynadığı karşılaşmalarda o oyuncularla forma değiştiren Messi, Zidane ile karşılaştığı zaman buna bir istisna eklemiş oldu.



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