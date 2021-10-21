Lille Şampiyonlar Ligi'nde beraberliğe alıştı

Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü maçında Lille, sahasında Sevilla'yı konuk etti.



Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maç 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.



Maçta ilk yarı dengeli oynanırken özellikle ikinci yarıda Sevilla, gol arayan ve oyun hakimiyetini elinde bulunduran taraf oldu. Lille de sürpriz çıkışlarla Sevilla kalesini zaman zaman zorlasa da iki takım aradığı golü bulamadı ve mücadele başladığı gibi sona erdi.



Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ilk 11'de sahada yer alıp 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı ise maçı yedek kulübesinde tamamladı.



Bu sonuçla Lille, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki 3. maçında 2. beraberliğini alarak 2 puana yükselirken Sevilla ise puanını 3'e çıkardı.





İLGİLİ VİDEO