Lille-Real Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz | Lille-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Lille deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu maçın kanalı ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



LİLLE - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE







LİLLE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Lille, Real Madrid'i konuk ediyor. Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da mutlu sona ulaşmak isteyen Ancelotti'nin öğrencileri, Lille deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor.



Lille - Real Madrid mücadelesini İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşma 2 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşma tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.



LİLLE MAÇINDA ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?



Madrid ekibinde sakatlığını atlatan Mbappe, şans verilmesi durumunda ilk 11'deki yerini alacak. Hücum hattında Ancelotti'nin elinde Arda Güler'in yanı sıra Endrick, Rodrygo, Vinicius Junior gibi alternatif isimler bulunuyor.



Son olarak Ancelotti Rodrygo ve Vinicius Junior'a hücum hattında şans vermişti. Marca'da yer alan bilgiye göre Arda Güler'in Lille karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.



MUHTEMEL 11



Real Madrid: Lunin, Lucaz Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchoumaeni, Camavinga, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius Junior



MADRİD DERBİSİNDEN BERABERLİK ÇIKTI



Eflatun-beyazlılar, ligde son karşılaşmasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.



Mücadele beraberlikle sonuçlanırken Real Madrid ligde 18 puana yükselerek ikinci sırada yer aldı.



Ancelotti'nin öğrencileri ligde oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü.



FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI HEDEF İLK 8



Şampiyonlar Ligi'nde değişken format ile birlikte takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. 8. hafta sonucunda puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.



8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak. Play-off sonunda 8 takım daha son 16 turuna yükselecek. 25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar Avrupa defterini kapatacak.

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