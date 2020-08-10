Lille, Belçika'dan 20'lik genç yeteneği transfer ediyor

Lille, Belçika ekibi Gent ile yıldızı parlayan Jonathan David'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Lille, Belçika'dan 20'lik genç yeteneği transfer ediyor
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10 Ağustos 2020 22:37
Fransa Ligue 1 takımı Lille, Gent'in 20 yaşındaki on numara oyuncusu Jonathan David'i kadrosuna katıyor. Lille, oyuncunun takımı ile anlaşmaya vardı.

Jonathan David, Belçika Ligi'nde Gent ile sezonu 55 puanla 2. sırada tamamlamıştı.

Gelecek günlerde imza atması beklenen genç oyuncu, 27 milyon avro karşılığında Lille'nin yolunu tutacak.

Jonathan David, geçtiğimiz sezon takımı Gent ile 40 maça çıktı. Kanadalı oyuncu, bu maçlarda takımına 23 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.




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