Lille 2-0'dan döndü, 1 puanı aldı

UEFA Avrupa Ligi H grubu 2. maçında Lille ile Celtic, Stade Pierre-Mauroy'da karşı karşıya geldi. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Celtic'in golleri 28. ve 33. dakikalarda Mohamed Elyounoussi'den geldi. Lille'nin golleri ise 67. dakikada milli oyuncu Zeki Çelik ve 75. dakikada Ikone'den geldi.



Karşılaşmada milli oyuncularımızdan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de başladı. Burak Yılmaz ise, 64. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla beraber Lille puanını 4'e yükseltirken, Celtic ise grupta 2. maçında ilk puanını aldı.



CELTIC FRANSIZ TAKIMLARINI GEÇEMİYOR



İskoçya ekibi Celtic, Fransa takımlarıyla oynadığı 8. maçında da galibiyet yüzü göremedi. Celtic, bu maçlarda 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.



UEFA AVRUPA LİGİ'NE SONUÇLAR



G Grubu:



Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2



AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2



H Grubu:



Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0



Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2



I Grubu:



Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2



Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3



J Grubu:



Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0



LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3



K Grubu:



Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4



CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0



L Grubu:



Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1



Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4



