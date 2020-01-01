Lillard'ı 9 sayıda tutan Jazz ekibi, bu konuya değindi!

Utah Jazz yıldızları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert ile başantrenör Quin Snyder, Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ı ilk sezon maçında sadece dokuz sayıda tutmaları hakkında konuştular.



Lillard, maçta yalnızca dokuz sayı (genel olarak 4/12, üçlük çizgisi gerisinden 1/7 isabet) ve yedi asistle oynarken, Jazz ekibi Blazers'ı deplasmanda domine etmişti (120-100).



Mitchell, Dame ile ilgili şunları söyledi:



"O şimdiye dek bize zor zamanlar yaşatan bir adamdı - bu yüzden onu savunan Mike (Conley) ve Royce'u (O'Neale) takdir etmek gerek. Çok şut kaçırdı ama biz de işini zorlaştırdık."



Gobert'in açıklamaları şöyleydi:



"Dame harika bir oyuncu, kolay sayı elde etmediğinden emin olmamız gerekiyordu. Onu rahatsız etmeye çalışarak, biraz fiziksel oynadık. Takım olarak, ritme girmemesini sağlama konusunda harika bir iş çıkardık."



Snyder ise şu şekilde konuştu:



"Böyle bir gece geçirmeye hakkı var. Bize karşı büyük geceler geçirmişti ve bazen ortalamalar kanunu sizi de vuruyor. Oldukça iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum ve bazen şansa da ihtiyacınız var."



