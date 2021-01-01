Lillard, All-Star maçı için: "Benim için iki türlü de sorun yok"

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, 7 Mart'ta Atlanta'da gerçekleşmesi planlanan 2021 NBA All-Star maçı ile ilgili uzlaşmacı bir duruş sergiledi.



Lillard, muhabirlere bir All-Star Maçı düzenlenmemesi halinde "sorun yaşamayacağını" söylerken, iki yeni doğan çocuğunu ve bu doğumların nişanlısına yüklediği zorluğu gerekçe gösterdi.



Ancak Dame, ligin genel durumu için etkinliğin neden gerekli olabileceğini de şu sözlerle dile getirdi:



"Birçok oyuncu 'Bu maç neden oynanıyor ki?' diyor ve bunu anlıyorum. Maçı düzenlemeyeceklerini söylerlerse, benim için hiç sorun olmazdı. Daha yeni iki bebeğim oldu ve bu fazladan zamanı evde ailemle geçirmeyi çok isterdim. Nişanlım iki çocuk doğururken çok şey yaşadı, bu yüzden eminim ki evde benimle fazladan zaman geçirmeyi çok isterdi. Aynı durum, bu katı protokoller altında olduğumuzdan ötürü göremediğim oğlum Dame Jr. ve ailemin geri kalanı için de geçerli.



Ama 'maçı düzenleyeceğiz' derlerse, bunu da anlarım. Çünkü bu bizim işimiz ve kazandığımız parayı düşünürsek, bazı fedakarlıklarda bulunmanız ve bazı şeylerin yapılması da gerekebiliyor. Açıkçası bu etkinlik için, TNT veya bir başka kanal, işlerin devam etmesini isteyecektir. Bu maçın oynanmaması, başka yerleri de etkileyecektir. Buna uyum sağlamamak, bizim için olumsuz bir şey olabilir. Eğer oynanacaksa, ben varım. Oynanmayacaksa da, sorun yok."



Şimdiye kadar, LeBron James, Carmelo Anthony ve De'Aaron Fox da dahil olmak üzere birçok oyuncu, bu yıl All-Star maçının düzenlenmesi fikrine karşı çıkmıştı.



