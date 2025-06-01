Leverkusen, yeni file bekçisini Ada'da buldu!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, Lukas Hradecky yerine yeni veliahtını Brentford'da buldu



Sky Sports'un haberine göre, Alman ekibi, 31 yaşındaki Hollandalı file bekçisi için kulübü Brentford ile anlaşmaya vardı.



Bayer Leverkusen, Mark Flekken için İngiliz ekibine 10 milyon euro ödeyecek. Hollandalı file bekçisi, gelecek günlerde sağlık kontrollerine girmesi bekleniyor



Mark Flekken, bu sezon Brentford formasıyla 39 maça çıktı. Kalesini 8 maçta gole kapattı.













