Levent Şahin'den forvet açıklaması!

yardımcı antrenörün, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından transfer hakkında açıklamalarda bulundu.Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Levent Şahin, ''Bolu halkına çok teşekkür ediyoruz, çok iyi karşıladılar. Bizim avantajımız bu zeminde bir sakatlık olmaması. Yolumuza devam ediyoruz. Umarım en kısa zamanda beklentilerimizi karşılayıp, istediğimiz oyuncuları getiririz.'' sözlerini kullandı.Levent Şahin, kendisine yöneltilen ''Göztepe maçında yeni bir forvet görebilir miyiz?'' sorusuna ise ''İnşallah'' yanıtını verdi.