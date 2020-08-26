Lerma, kararını değiştirdi! Galatasaray'a sıcak bakıyor

Galatasaray, orta alan için gündemine geçen sezon formasını giyen Seri ve Lemina'nın yanı sıra Moder ile Jefferson Lerma'yı almıştı. Radamel Falcao faktörü ise, Lerma'nın kararını değiştirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Lerma, kararını değiştirdi! Galatasaray'a sıcak bakıyor
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26 Ağustos 2020 11:59
Galatasaray, Kolombiya basınında sıkça yer almaya devam ediyor. Özellikle de Falcao ve gündeme gelen diğer iki Kolombiyalı yıldız nedeniyle...

Son olarak El Espectador gazetesi, Falcao'nun maaşında indirim yaparak Galatasaray'da kaldığını belirtti.

Ayrıca sarı-kırmızılıların, James Rodriguez'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Bu yüzden daha önce Premier Lig'de oynamaya devam etmek isteyen Jefferson Lerma'nın da fikrinin değiştiği belirtildi.

Kolombiyalı ön liberonun, artık Galatasaray'a sıcak baktığı ama Cimbom'un henüz Bournemouth'u aşamadığı da haberde yer aldı.

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