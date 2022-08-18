LeBron James Lakers'ta kalıyor

NBA efsanesi LeBron James, yeni sezon öncesi kararını verdi ve Lakers'ta 2 yıl daha kalacağını açıkladı.
Süper yıldızın yeni sezon öncesi hangi takımda oynayacağı merakla bekleniyordu ve beklenen açıklama geldi. James, Lakers'la olan kontratını 2 yıl daha uzattığını hayranlarına duyurdu.
37 yaşındaki LeBron James, Lakers'tan toplam 85 milyon dolar kazanacağı belirtilirken 2 yıllık süre tamamlandıktan sonra basketbol kariyerinde toplam geliri 532 milyon dolara ulaştırarak yeni bir rekorun da sahibi olacak.
Süper yıldızın yeni sezon öncesi hangi takımda oynayacağı merakla bekleniyordu ve beklenen açıklama geldi. James, Lakers'la olan kontratını 2 yıl daha uzattığını hayranlarına duyurdu.
37 yaşındaki LeBron James, Lakers'tan toplam 85 milyon dolar kazanacağı belirtilirken 2 yıllık süre tamamlandıktan sonra basketbol kariyerinde toplam geliri 532 milyon dolara ulaştırarak yeni bir rekorun da sahibi olacak.
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