LeBron James Lakers'ta kalıyor

NBA efsanesi LeBron James, yeni sezon öncesi kararını verdi ve Lakers'ta 2 yıl daha kalacağını açıkladı.



Süper yıldızın yeni sezon öncesi hangi takımda oynayacağı merakla bekleniyordu ve beklenen açıklama geldi. James, Lakers'la olan kontratını 2 yıl daha uzattığını hayranlarına duyurdu.



37 yaşındaki LeBron James, Lakers'tan toplam 85 milyon dolar kazanacağı belirtilirken 2 yıllık süre tamamlandıktan sonra basketbol kariyerinde toplam geliri 532 milyon dolara ulaştırarak yeni bir rekorun da sahibi olacak.





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