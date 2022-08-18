LeBron James Lakers'ta kalıyor

LeBron James, Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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LeBron James Lakers'ta kalıyor
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18 Ağustos 2022 00:19
NBA efsanesi LeBron James, yeni sezon öncesi kararını verdi ve Lakers'ta 2 yıl daha kalacağını açıkladı.

Süper yıldızın yeni sezon öncesi hangi takımda oynayacağı merakla bekleniyordu ve beklenen açıklama geldi. James, Lakers'la olan kontratını 2 yıl daha uzattığını hayranlarına duyurdu.

37 yaşındaki LeBron James, Lakers'tan toplam 85 milyon dolar kazanacağı belirtilirken 2 yıllık süre tamamlandıktan sonra basketbol kariyerinde toplam geliri 532 milyon dolara ulaştırarak yeni bir rekorun da sahibi olacak.

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