Fransa Ligue 1'in 32. haftasında Paris Saint-Germain ile Olimpik Marsilya karşı karşıya geldi. Parc de Princes'te oynanan Le Classique'i ev sahibi Paris, 2-1'lik skorla kazandı.



Paris, 12. dakikada Neymar'ın golüyle öne geçti. Duje Caleta-Car, 31. dakikada eşitliği sağladı.



Lionel Messi'nin 41. dakikadaki golü, VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Paris, 45+4. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle yeniden üstünlüğü sağladı.



Olimpik Marsilya, 85. dakikada William Saliba ile eşitliği sağladı ancak pozisyon öncesinde ofsayt olduğunu tespit eden VAR, golü geçersiz saydı.



Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, maçın ilk 45 dakikasında süre aldı.



Marsilya'yı ağırladığı son 12 lig maçında sadece 1 kez kaybeden ve 10. kez kazanan Paris, puanını 74'e yükseltti. Marsilya ise 4 maç sonra kaybetti ve 59 puanda kaldı.



Paris, gelecek hafta Angers deplasmanına gidecek. Marsilya ise sahasında Nantes'ı ağırlayacak.





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