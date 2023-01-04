İtalya Serie A'da Lazio, Lecce deplasmanına konuk oldu. Via Del Mare'deki mücadeleyi Lecce 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Lecce'ye galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Espeto ve 71. dakikada Lorenzo Colombo attı. Lazio'nun tek golü 14. dakikada Ciro Immobile'den geldi.



Bu sonucun ardından Lazio, ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 30 puanda kaldı. Lecce 18 puana yükseldi.



Lazio, ligin bir sonraki haftada Empoli'yi ağırlayacak. Lecce ise Spezia deplasmanına gidecek.



Görsel Kaynak: Lazio / Twitter





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