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LaMelo, Michael Jordan'dan onayı aldı!: "Beklentilerimizi aştı!"

Charlotte Hornets sahibi Michael Jordan, çaylak oyuncusu LaMelo Ball'un bu sezon için takımın beklentilerini aştığını itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets sahibi Michael Jordan, çaylak oyuncusu LaMelo Ball'un bu sezon için takımın beklentilerini aştığını itiraf etti.

Ball, bu sezon Hornets'ın galibiyet serisinin önemli bir parçası haline gelerek, NBA kariyerine harika bir başlangıç yaptı.

MJ, Associated Press'e yolladığı bir e-mail'de şunları söyledi:

"Bence Melo, kariyerinin bu denli erken döneminde NBA oyununa hepimizin düşündüğünden daha iyi alıştı. Bu sezon şimdiye dek beklentilerimizi aşmış durumda."

2021 NBA Draftı'nda iki takımın pas geçtiği genç point guardı, 3'üncü sıradan Hornets ekibi seçmişti.

Çaylak isim, maç başına 28.9 dakika sahada kalarak 15.8 sayı, 6.3 asist ve 6.0 ribaund kaydetti ve üçlük çizgisi gerisinden %38 ile oynarken, genel olarak %45 şut isabeti buldu.

Hornets ise, sezonun ilk bölümünün sonunda Doğu'daki en iyi altıncı dereceye (17-18) sahip.


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