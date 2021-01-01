Lakers'ın hedefinde Drummond ve Whiteside var!

Los Angeles Lakers'ın, son takas tarihi 25 Mart öncesinde birkaç pivotu hedeflediği iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Lakers, birincil hedefi olan Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond'ı alamadığı takdirde, bir süredir gelişmelerini takip ettiği Sacramento Kings pivotu Hassan Whiteside'a bakacak.



Whiteside, başantrenör Luke Walton'ın daha kısa kadrolar kullanması sebebiyle, Sacramento'da yeterince süre alamamıştı.



Bu sezon Marc Gasol ve Montrezl Harrell'ın, Dwight Howard'ın 2020'deki rolünü üstlenme konusunda çok başarılı olmamalarından ötürü, Whiteside'ın bu rolü alabileceğine dair Lakers'ta bazı umutlar olduğu da söylenenler arasında.



