Lakers, CP3'yi "çalma şansı en yüksek olan takım"

Los Angeles Lakers'ın, Phoenix Suns yıldızı Chris Paul'u "çalma" şansı en yüksek olan takım olduğu iddia edildi.



Substack'ten Marc Stein, Lakers'ın bu serbest oyuncu döneminde Paul'u Suns'dan 'çalma' şansı en yüksek olan ekip olduğunu belirtti:



"Yine de Lakers'ı, Suns'ın Paul ile yeniden anlaşma umutlarını raydan çıkarmak için en gerçekçi tehdit olarak görüyorum, maaş limiti karmaşıklıkları nedeniyle onu almaları için bir yol belirlemek ne kadar zor olursa olsun.



Sebep: Paul'un sezon boyunca ailesinin yaşadığı Los Angeles'ta tekrar oynamak isteyeceğini ve ayrıca LeBron James ile birlikte oynamak isteyeceğini biliyoruz. Magic Johnson'ın Finaller bittikten dakikalar sonra 'Paul, Lakers'a gitmeli' senaryoları hakkında tweet atması, komplo teorisyenlerini Lakers'ın en azından buradaki opsiyonları araştırdığına inanmaktan kesinlikle caydırmaz."



Geçtiğimiz sezon Paul, maç başına ortalama 16.4 sayı, 4.5 ribaund ve 8.9 asistle oynarken genel olarak %49.9 ve üçlük çizgisi gerisinden %39.5 şut isabeti tutturmuştu.



