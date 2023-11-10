La Nina kışı nedir? La Nina kışı ne zaman, nasıl geçer?

El Nina ya da La Nina kışı olarak bilinen soğuk hava dalgası kasım ayında Türkiye'ye geliyor! La Nina ne demek? sorusu da gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. El Nino sıcaklıklarının ardından Türkiye La Nina soğukları etkisi altına giriyor. Sıcak ve kurak bir yaz dönemi geçiren ve El Nino sıcaklarıyla adeta kavurulan Türkiye, kasım ayı itibarıyla serinliyor. La Nina kışı ne zaman başlayacak? sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. La Nina, daha geniş El Nino-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Nino'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir hava hareketidir. Uzmanlara göre kasım ayı itibarıyla La Nina kışı Türkiye'yi etkisi altına alacak ve dondurucu soğuklar etkili olacak. Peki, La Nina ne demek, etkileri neler, kar yağacak mı? La Nina ne zaman başlayacak? İşte detaylar...İsmi İspanyolca'da "kız" anlamına gelen La Nina soğuk hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Uzun süredir sıcak havalarla mücadele eten Türkiye, kasım ayı itibarıyla şiddetli soğukların etkisi altına girecek. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun kasım ayında yerini soğuk hava dalgası La Nina'ya bırakacağını öngörüyor. Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.Bir La Nina yılı boyunca, kış sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir. La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığında normalden 3–5 °C arasında düşüş meydana gelmektedir. La Nina'nın ortaya çıkması genellikle beş aydan daha uzun sürmektedir. Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.La Nina, El Nino olayının tam tersi etkilere sahiptir. Alize rüzgârları normaldekinden çok daha sert ve güçlü esebilir. Bu durumda Güney Amerika'nın batı kıyılarına yakın bölgelerde denizin yüzeyindeki sıcak su normaldekinden daha fazla batıya yani Asya kıtasına doğru taşınır. Böylece okyanusun derinlerinden yüzeye doğru çıkan soğuk su, Güney Amerika'nın batı kısımlarında birikir. Sonuçta Pasifik Okyanusu'nun doğu kısımlarında deniz suyu sıcaklığının normal koşullardakinden birkaç santigrat derece düşük olmasına yol açar.