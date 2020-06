Kyrie Irving de George Floyd için protestolarda!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving, barışçıl bir Black Lives Matter protestosuna katıldı ve eylemde yer alan en önemli NBA yıldızlarından biri oldu.



Irving, protesto anlarını paylaşmak için Instagram'da canlı yayın da açtı.



Irving, Martin Luther King Jr. ve Malcolm X gibi sivil hak liderleri hakkında oldukça konuşkan bir oyuncuydu, bu yüzden diğer Afroamerikalılara ve polis vahşetinde bir değişiklik umudunda olan diğer protestoculara katılarak liderlik pozisyonu alması oldukça uygun.



Nets yıldızı ayrıca, değişim çağrısı için Instagram'da uzun bir mesaj da gönderdi:



"Her renkteki insanlarımı, değişim liderlerini ve neler olduğunu bilen ve çözümlere hazır olan herkesi çağırıyorum. Birlikte olduğumuzda bizi durduramazlar ve gücümüzü kolektif olduğumuzda gerçekten anlayamazlar. Yerli Siyahi Ruhlarımız, Yerli Siyahi Zihinlerimiz ve Yerli Siyahi Bedenlerimiz daha fazla saygı, anlayış ve sevgi ile davranılmayı hak ediyor. Bizim kan bağımızın kraliyet ailesinden geldiğini bilin! Biz gerçek kraliyetçiyiz. Bu ruhsal ve fiziksel dünyanın orijinal kralları ve kraliçeleriyiz! Tüm tarihimizi saklıyor olmalarının bir sebebi var. Halihazırda uygulanmakta olan ve halen uygulanmakta olan ezici ve ırkçı sistemlerinin yararına, irademize karşı hapsedildik ve köleleştirildik. Kültürel olarak yarattığımız her şeyi elimizden aldılar, kendilerine ait olduklarını söylediler ve daha sonra asla olmaması gereken bir şeye dönüştürdüler. İşlerin dengelenmesi ve konuşulması gerektiği saçmalığından bıktım ve dünyamızın birçok yerli topraklarının bir üyesi olarak bu, burada olma amacımın bir parçası. Aile üyelerimi öldüren ve topluluğumu çok uzun süre rahatsız eden tüm küresel gündemin değişmesine yardımcı olmak için buradayım.



Ebeveynlerimiz ve onların ebeveynleri, hayatları boyunca her yıl, bu dünya hakkındaki gerçeği hayatta tutmak için savaştılar. Asıl gündem, İNSANLARIMIZI SERBEST BIRAKMANIZ! Çünkü tüm bu tartışma ve protestoların bize birkaç yasa değişikliği ve konuşma getireceğini biliyoruz, ancak bu noktada hepsi bundan daha büyük. Yerli siyahi kültürümüzü, işimizi ve fikirlerimizi kolektif olarak yeni bir yere götürmenin ve tıpkı diğer kültürlerin yaptığı gibi korumanın zamanı geldi. Kendimizinkini oluşturacağız! Beyaz üstünlüğünün ve şirketlerin, gündemi ve cepleri için faydalı olduğunda yerli siyahi halkı kullandıkları çok açık, bu yüzden görüş alanınızdaki gerçeğin farkında olun ailem. Bizi ve ailemizi öldürmek için bize kasten getirilen bu kuşaksal lanetleri nasıl kıracağız? Toprak ve kültürümüzü geri alarak! Atalarımız bizi her zamankinden daha çok izliyor ve koruyor! Bu, gelecekteki çocuklarımızın çocukları için. Bunu değiştirecek nesil bizleriz!"



Minneapolis'te polis gözetimindeyken öldürülen 46 yaşındaki bir Afroamerikalı olan George Floyd, gücün kötüye kullanılması sonucu gerçekleşen siyahi toplumdaki ölümler konusunda, bardağı taşıran son damla olmuştu.