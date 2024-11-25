Haber Tarihi: 25 Kasım 2024 17:01 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 17:01

Kreşler kapatılacak mı? Belediye kreşleri kapatılacak mı?

Siyasette "kreş" tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması için yazı gönderildiğini söylemişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, o yazının kreşlerle alakalı olmadığını söyledi. Belediyeler tarafından açılan anaokulu ve anasınıflarını kapsadığını bildirdi.

Kreşler kapatılacak mı? Belediye kreşleri kapatılacak mı?
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Son günlerde gündem konularından biri olan kreşler ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Vatandaşlar ise konu hakkında detaylı bilgi alabilmek için Kreşler kapanıyor mu? Kreşler kapatılacak mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte Bakan Tekin'den 'kreşler kapatılacak' iddialarına yanıt

Belediyelerin açtığı kreşler kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bir yazı gönderdi. Bu yazıda müdürlük, sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunu bildirdi. Buralarda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin yapıldığı ve bu program ve kapsamda eğitim öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Yazıda, konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin 2007'de verdiği karar ile Belediye Kanunu'nun "Belediyelerin okul öncesi eğitim kurumları açabilir" hükmünü iptal ettiği belirtildi. Belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyeti konusunda uyarılması gerektiği de vurgulandı. Yazıda, yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi, mevcut yerlerle ilgili de kanun hükümlerine göre hareket edilmesi konusunun belediyelere bildirilmesi istendi.

Belge paylaşıldı

MEB'in yazısı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü de il müdürlükleri aracılığıyla yazıyı kreşi olan belediyelerin bulunduğu valiliklere ve bilgi için de ilgili belediyelere gönderdi. Yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın söz konusu yazısı hatırlatılarak, 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkur hükümlere göre hareket edilmesinin sağlanması istendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün yazısı şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne iletilen ve ekte sunulan yazılarında bahisle Bakanlıklarınca sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunun tespit edildiği, bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve bu program kapsamındaki eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği, konuya ilişkin mevzuat hükümlerine değinilerek yine konuyla ilgili Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu 24.1.2007 tarihli ve 2005/95 Esas sayılı karar ile '5393 sayılı 'Belediye Kanunu'nun birinci fıkrasının (b) bendinin 'Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; …' bölümünü Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş olup 5580 sayılı Kanuna aykırı faaliyetlerin engellenmesi için belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi ile mevcut yerler hakkında mezkûr hükümlere göre hareket edilmesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim."
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