KPSS BAŞVURU 2023: KPSS başvuru ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS lisans ve önlisans başvuru tarihi ne zaman?

KPSS maratonu, başvuru süreci ile başlıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına kısa bir süre kalırken, KPSS başvuru tarihleri memur adaylarının gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği gibi KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu sene uygulanmayacak. ÖSYM, KPSS başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından KPSS başvuru ücreti netlik kazanmış olacak. İşte 2023 KPSS lisans başvurularının başlayacağı tarih...Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.ÖSYM'nin başvuru kılavuzunun yayınlamasıyla KPSS başvuru ücreti de belli olacak.2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,2023-KPSS Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde,2023-ÖABT'nin 6 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenecek.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları son olarak geçtiğimiz yıl düzenlendi. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik sınav 2024 yılında organize edilecek.KPSS Genel Yetenek-Eğitim Bilimleri sınavı 120 soru 130 dakika,Eğitim Bilimleri oturumu 80 soru 100 dakika,Alan Bilgisi (İşletme, Muhasebe, İstatistik, Hukuk, Kamu Yönetimi, İktisat, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) sınavlarında 40 soru 50 dakika verilecek.Ayrıca İstatistik oturumu 60 dakika sürecek.Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi) 75 soru 120 dakika sürecek.