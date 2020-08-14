Koulibaly teklifine yanıt; '15 milyon daha istiyoruz'

İngiliz devi Manchester City, Napoli'nin başarılı stoper oyuncusu Koulibaly için 65 milyon avroyu gözden çıkardı. İyalyan ekibi ise 80 milyonluk talebinden vazgeçmiyor.



Napoli, Koulibaly'nin yerine Gabriel Magalhanes'i kadrosuna katmak istiyor ve İtalya medyasının iddiasına göre; Lille oyuncusu için 20 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldı.



Napoli'nin bu transferi açıklamak için önce satış gerçekleştirmesi gerekiyor. Napoli, transfer sezonunu çopktan açtı ve Victor Osimhen için kulübü Lille'e 50 milyon avro bonservis artı bonuslar ölçüsünde ödeme yapacak.



Napoli, bu nedenle Koulibaly için 80 milyon avro bonservis talebinde diretiyor. City'nin ise 65 milyon'un üzerine çıkmak istemediği belirtiliyor.



İtalyan ekibi Gabriel'i kısa süre için de bitiremezse, bir diğer talip Everton'un oyuncuyla anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor.



