15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-2
15 Kasım
İsviçre-İsveç
4-1
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
3-2
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
2-2
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
3-1

Kosova, playoff biletini kaptı

Kosova, Slovenya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası play-off biletini cebine koydu.

calendar 16 Kasım 2025 00:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kosova, playoff biletini kaptı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Kosova ile Slovenya karşı karşıya geldi. Stadion Stozice'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Kosova, 2-0'lık skorla kazandı.

Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Fisnik Asllani ve 64. dakikada Zan Karnicki kendi kalesine attı.

Slovenya, Petar Stojanovic'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla son bölümü 10 kişi oynadı.


Kosova'da Beşiktaşlı Milot Rashica yedek bekledi. Slovenya'da Karagümrürklü Jure Balkovec de yine yedek kulübesinde kaldı.

Bu sonucun ardından Kosova, puanını 10'a çıkardı ve Dünya Kupası play-off biletini cebine koydu. Son maçında İsviçre'yi evinde 7 farklı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na direkt katılacak.

3 puanda kalan Slovenya ise son maçında İsveç'e konuk olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
