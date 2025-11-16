Kosova, playoff biletini kaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Kosova ile Slovenya karşı karşıya geldi. Stadion Stozice'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Kosova, 2-0'lık skorla kazandı.Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Fisnik Asllani ve 64. dakikada Zan Karnicki kendi kalesine attı.Slovenya, Petar Stojanovic'in 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla son bölümü 10 kişi oynadı.Kosova'da Beşiktaşlı Milot Rashica yedek bekledi. Slovenya'da Karagümrürklü Jure Balkovec de yine yedek kulübesinde kaldı.Bu sonucun ardından Kosova, puanını 10'a çıkardı ve Dünya Kupası play-off biletini cebine koydu. Son maçında İsviçre'yi evinde 7 farklı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na direkt katılacak.3 puanda kalan Slovenya ise son maçında İsveç'e konuk olacak.