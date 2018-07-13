Koray Günter: 'Beni en çok etkileyen hoca...'

Galatasaray ile olan sözleşmesi biten ve Fatih Terim'in yeni sezon planlarında olmayan Koray Günter, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa kulübüne transfer oldu.Yeni kulübü ve transferi hakkında basın konuşan Koray, "Genoa bana çok büyük fırsatlar sunan bir kulüp. Takımda aile ortamı ve ve kendim gibi genç, hırslı oyuncularla dolu bir kadroya sahip. Sıkı çalışıp, kendimi geliştirmem ve takıma uyum sağlamam gerektiğinin farkındayım ama bu kulüpte beklentilerim büyük." şeklinde açıklamalarda bulundu.Bu açıklamalarının yanında oynadığı futbol hakkında konuşan Koray, "Ben stoper mevkiinde oynuyorum. 3 ya da 4 numara olarak oynayabiliyorum. Topu uzaklaştırma konusunda iyiyim ve 1'e 1'lerde çok becerikli bir oyuncuyum. Takım arkadaşlarımla uyumum çok önemli olacak, kişisel hedefler benim için her zaman takımın başarısından sonra gelir. Genoa'ya kulübün tarihinin bir parçası olmak için geldim, kulübün 125. yıldönümünde imzamı attım, bundan gurur duyuyorum. Yakın zamanda İtalyanca'yı iyi bir şekilde öğrenmek istiyorum. 5 yaşından beri futbol oynuyorum ve 12 yaşında Borussia Dortmund'un akademisine seçildiğimden beri futbolcu olma konusunda kararlıydım. Futbolcu olmak benim bir hayalimdi, bunu gerçekleştirmek için bir sürü fedakarlık yaptım." ifadelerinde bulundu.Çalıştığı en iyi teknik direktörün kim olduğu sorulan Koray Günter, "Bir sürü iyi teknik adamla çalıştım hepsinin kendine has bir stili vardı ve hepsi bana önemli katkılarda bulundu. Aralarında benim futbol hayatımı en olumlu etkilemiş olan teknik adam Jurgen Klopp'tur. O benimle özel olarak ilgilendi ve vakit ayırdı, bu şekilde oyun stilimi değiştirmemde büyük katkı sağladı. Benim yeteneklerime güveniyordu ve bana profesyonel futbolun kapılarını o açtı." yanıtını verdi.