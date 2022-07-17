Konyaspor, Pato'yu bitiriyor!

Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Konyaspor, transferde büyük oynuyor. Yeşil-beyazlı ekip, MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek Alexandre Pato'nun transferinde önemli mesafe kat etti.



32 yaşındaki yıldız, bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Başkan Fatih Özgökçen'in taraftarı tribüne çekecek bir yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği ifade edilirken, Pato'nun da Türkiye seçeneğine son derece olumlu yaklaştığı bildirildi. Daha önce kadrosunda Eto'o ve Hleb gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran İç Anadolu ekibi, Pato'yu renklerine bağlamak için adeta seferberlik ilan etmiş durumda.





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