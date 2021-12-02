Konyaspor kupada zorlanmadan turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor, Vanspor FK ile karşılaştı.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.



Konya'ya turu getiren golleri 33. dakikada Barış Gök (K.K), 71. dakikada Alper Uludağ, 76. dakikada Amar Rahmanovic kaydederken, Vanspor FK'nin tek golü Hamza Küçükköylü'den geldi.



Konyaspor'dan büyük centilmenlik!



Maçın 33. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Konyasporlu futbolcu Oğulcan topla ilerlerken sakatlanarak kendini yere bıraktı. Bu sırada Vanspor'da 3 oyuncu durdu ve topun taca atılacağını düşündü. Ancak Rahmanovic pozisyonu devam ettirdi ve topu sağ çaprazdan içeriye çevirdi. Savunmada Barış Gök'e çarpan top ağlara gitti.



Bu sırada olayın farkına varan Konyasporlu oyuncular golün santrasını yapan Hamza Küçükköylü'ye müdahale etmedi ve Vanspor durumu 1-1'e getirdi.



Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri 3 Aralık Cuma günü belirlenecek.





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