Konyaspor'da teknik direktör adayları

Teknik direktör Hakan Keleş ile yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör konusunda gelişmeler yaşanıyor.



BBN Haber'in haberine göre; Konyaspor, son olarak Alanyaspor'u çalıştıran Ömer Erdoğan'a 6 aylık sözleşme teklif etti ancak 46 yaşındaki teknik adam bu teklifi reddetti.



RIZA ÇALIMBAY İDDİALARI



onyaspor'un bir diğer teknik direktör adayı ise Rıza Çalımbay. Beşiktaş ile yollarını ayıran deneyimli çalıştırıcı şu an herhangi bir kulübün başında değil. Ömer Erdoğan ile anlaşma sağlayamayan Yeşil-Beyazlılar'da ibre Çalımbay'a döndü.



AÇIKLAMA YAPTI



Teknik direktör Rıza Çalımbay, BBN Haber'e Konyaspor'dan teklif gelip gelmediği hakkında açıklamada bulundu. Çalımbay, "Benim hiçbir şekilde Konya halkına ve Konyaspor'a kırgınlığım yok. Biz gayet iyi gidiyorduk. O dönemin yönetimi yolların ayrılması gerektiğini söylediler, biz de gittik. Bitmiş gitmiş bir şey. Kabul etmemiz gerekir ki Konyaspor bu sezon zor bir süreçten geçiyor. Maçlarını da takip ediyoruz" dedi.



"DOLAYLI SÖYLEMLER OLDU"



Sözlerine devam eden Çalımbay, "İsmimin anılması benim için gurur verici. Resmi olarak bir teklif ulaşmadı bana ancak dolaylı yoldan söylemler oldu. Konyaspor mevcut yönetimi resmi olarak bize teklifte bulunurlarsa otururuz konuşuruz yapılması gereken neyse yapmaya hazırız. Bu basit bir süreç değil" ifadelerini kullandı.



"GÖREVDEN KAÇMAYIZ"



Rıza Çalımbay son olarak, "Birkaç takım daha var ama net kararımı vermedim. Dediğim gibi resmi bir durum olmadı ama olursa öyle bir şey gerekeni yaparız. Biz görevden kaçmayız" açıklamasını yaptı.



ÇALIMBAY KAPILARI KAPATTI



Daha önce Konyaspor'dan gelecek teklife yeşil ışık yakan Rıza Çalımbay, yöneticiler ile bir görüşme gerçekleştirdi. BBN Haber'e göre 60 yaşındaki hoca, annesi ve kardeşinin sağlık sorunlarından dolayı Konyaspor yetkililerinden özür diledi ve görevi şimdilik kabul edemeyeceğini bildirdi.



BÜLENT KORKMAZ VE HİKMET KARAMAN



BBN Haber'den Yılmaz Çelik'in haberine göre teknik direktör arayışlarına devam eden Konyaspor yönetiminin önceliği Bülent Korkmaz. Son olarak Çaykur Rizespor'u çalıştıran 55 yaşındaki Korkmaz, Karadeniz temsilcisi ile Haziran 2023'te yollarını ayırmıştı.



Öte yandan Konya'nın Sesi'nde yer alan habere göre ise, yeşil-beyazlılar Ömer Erdoğan ve Rıza Çalımbay'da yaşananlar sonrası Bülent Korkmaz ve Hikmet Karaman ile görüşme gerçekleştirecek.



Konyaspor, 19 puanla 18. sırada bulunuyor.



